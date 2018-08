Matkavakuutushuijaus on yleisimpiä vakuutuspetoksia – huijauksia tehdään etenkin matkatavaroista

Samaa kertovat matkavakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt LähiTapiola, Turva ja OP. Syynä on, että ihmiset matkustavat entistä enemmän myös lomakausien ulkopuolella.

Tekaistussa tarinassa varkaan mukaan lähtevät kännykät ja järjestelmäkamerat

Yleensä tarina on, että tuntematon ihminen on napannut vakuutuksenottajan kantaman laukun tai repun ja häipynyt ihmistungokseen. Varastettu laukku on vahinkoilmoituksessa tyypillisesti sisältänyt pari kännykkää, tabletin tai kannettavan tietokoneen ja mahdollisesti myös arvokkaan järjestelmäkameran.