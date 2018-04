Matkustajan video kylmästä kyydistä: Lapin reittibussi ajaa, vaikka yksi ikkunoista meni rikki – "Ilmastointi on kunnossa"

– Aika erikoinen roskis, kun on ollut noin korkealla, bussista tavoitettu Palojoki pohtii.

– Ikkuna on kuitenkin poissa ja siruja penkeillä sekä lattialla. Ilmastointi on kunnossa, hämmästynyt matkustaja nauraa.

Kyydissä parikymmentä matkustajaa

Palojoen mukaan kyseessä on Koiviston liikenteen linja-auto. Kyydissä on arviolta parikymmentä matkustajaa. Bussin takaosassa on sen verran kylmä, ettei siellä istu kukaan.