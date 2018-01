Matti Vanhanen 2 prosentin kannatuksestaan Ylen gallupissa: ”Kymmenen prosentin nousu ei voi olla olla mahdoton tavoite”

– Se ei voi olla mahdoton tavoite. Valtaosa mediaesiintymisistä ja tv-keskusteluista on tammikuussa, lisäksi yksilötenttejä on paljon. Olen saanut hyvää palautetta aikaisemmista paneeleista ja vaalikoneen pohjalta on tullut hyvin paljon kannatusta. Siihen palautteeseen verrattuna tämä kahden prosentin kannatus oli kielteinen yllätys.