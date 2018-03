Matti Vanhasen nettikolumni: Meiltä puuttuu yhteinen tahtotila koko maan kehittämisestä

Mukana tässä kaikessa ovat sekä kansainväliset suuryhtiöt kuin pienet paikalliset yrityksetkin. Tähän nähden on vaikea ymmärtää lähinnä Helsingin johdon puhetta siitä, että suurimpien kaupunkien kehitys on ratkaisevinta Suomen tulevaisuuden kannalta.

Suomessa löydettävä yhteisymmärrys

Suuresta kuvasta Suomessa on löydettävä yhteisymmärrys ja siihen samaan kuvaan pitää mahtua sekä kaupunkien luontainen kehitys, että koko muun Suomen kehitys. Tästä tosiasiassa valitettavasti vallitsee aito erimielisyys ja se on johtanut tarpeettomaan vastakkainasetteluun, mikä estää yhteisen vision, strategian ja käytännön johdonmukaisen toiminnan.

Pääkaupunkiseudulle ei pidä antaa periksi

Suomi on niin pieni maa väestöltään, että meillä on oltava kyky keskinäiseen verkottumiseen, eri alueiden luontaiseen työnjakoon ja siihen, että pystymme kansakuntana näkemään yhteiset kehitysmahdollisuudet. Juuri nyt vahva kehitys tapahtuu länsirannikon teknologiateollisuudessa, koko maan biotaloudessa ja matkailussa. Teollisuuden ja viennin kasvusta suuri osa syntyy nyt Helsingin ulkopuolella. Meillä tapahtuu paljon myös sellaista tulevaisuuden avaamista peliteollisuudesta alkaen, joka ei ole millään tavalla paikkaan sidottua.

Tärkeintä olisi saada aikaan yhteinen visio

Tärkeintä olisi saada aikaan yhteinen visio ja sen pohjalta strategia Suomen kehittämiseksi ja aluekysymyksillä on tässä aivan keskeinen merkitys. En yritä tässä esittää, miten yhteinen tahtotila voitaisiin synnyttää, mutta tarve siihen on polttava. Hyvänä esimerkkinä tahtotilan puuttumisesta käy suhtautuminen Jäämeren rataan. En ole lainkaan varma, että Suomessa on aito strategisen tason yhteinen tahtotila siitä, että pohjoinen ilmansuunta otettaisiin todella käyttöön. Vastaavasti jos Helsinki on tosissaan Tallinnan tunnelin kanssa, on sen valmistelutyöhön otettava koko Uusimaa mukaan ja ymmärrettävä lisäksi, että sillä on toteutuksen järkevyyden näkökulmasta kytkentä koko maan kuljetuskenttään aina pohjoisen kuljetustarpeita myöten.