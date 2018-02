Mediuutiset: Suomalaisilmiö ihmetyttää asiantuntijoita: Sukupuolensa tutkituttavista suurin osa on nuoria tyttöjä

Kysymys tuskin on transsukupuolen esiintyvyyden lisääntymisestä nuorilla tytöillä, sanoo Taysin nuorisopsykiatrian ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino Mediuutisille.

– Suuri osa identiteettitutkimuksiin hakeutuvista on tyttöjä, joilla on pitkäaikaisia psykiatrisia ongelmia ja monenlaisia kehityksellisiä vajauksia. Sukupuolen problematisointi on alkanut tässä yhteydessä, Kaltiala-Heino sanoo.