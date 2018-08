Merimetsojen määrää halutaan jo rajoittaa, vaikka kanta on kasvanut vain vähän – monelle mökkiläiselle lintu on ei-toivottu naapuri

Suomen merimetsokanta on vakiintumassa. Viime vuodesta kanta on kasvanut vain kolmella prosentilla. Merimetsojen pesien määräksi laskettiin tänä kesänä 26 700.

– Suomenlahdella kanta on lisääntynyt vain Porvoon saaristossa muutamalla sadalla pesällä. Saaristomerellä on vakaa kanta eli sama kuin viime vuonna. Pohjanlahden kokonaistilanne on aika samansuuntainen kuin viime vuodet, luettelee Suomen ympäristökeskuksen tutkija Pekka Rusanen.

Merimetsot ovat helppo saalis merikotkille

Merimetsoyhdyskuntia on Suomessa kaikkiaan 49. Suurimmat yli tuhannen pesän yhdyskunnat sijaitsevat Uudessakaupungissa, Kirkkonummella, Eurajoella, Vaasassa, Mustasaaressa ja Turussa. Suurin eli Uudenkaupungin yhdyskunta on pienentynyt tänä kesänä, kun merikotkat ovat löytäneet helpon saalistuspaikan.

– Uudessakaupungissa yhdyskunta on pienentynyt 500 pesällä tänä vuonna. Siellä on ollut jo monta vuotta merikotkia. Tänä vuonna on ollut jopa 20 merikotkaa yhdellä kertaa saalistamassa poikasaikaan. Ulkosaaristo on tyhjentymässä merimetsoista merikotkan saalistuspaineen takia lounaisilla merialueilla. Toisin on itäisellä Suomenlahdella, jossa merimetsoja pesii ihan ulkoluodoilla, kertoo Rusanen.