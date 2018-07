Meriveden lämpötilat rikkovat jo ennätyksiä – 27 astetta kovin mittaustulos avomerellä

Ilmatieteen laitos on mitannut merivesien lämpötiloja kyseisellä mittauspaikalla yli 20 vuotta, ja kyseessä on laitoksen lämpimin mittaustulos avomerellä.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että syynä lämpimiin merivesiin on pitkään jatkunut helle ja tyyni sää. Yleensä merivesien lämpötilat ovat korkeimmillaan 20–25 asteen luokkaa.

STT: Juttua on korjattu: Ilmatieteen laitos on mitannut kyseisellä mittauspaikalla meriveden lämpötiloja vuodesta 1996, mutta muualla mittauksia on tehty kauemmin.