Mervi-mummo pitää huolen pihansa siileistä, ruokintaan kuluu satoja euroja – "Lapsille tulisi opettaa pienemmistä huolehtimista"

Heikkisen kotitalon pihapiirissä on liikkunut siilejä niin kauan, kuin Heikkinen on talossa asunut, eli vuodesta 1978. Siilien ruokintaan Heikkinen ryhtyi kuusi kesää sitten.

"Illallista kolmessa kattauksessa"

Heikkinen on ruokintaharrastuksen yhteydessä liittynyt erilaisiin sosiaalisen median siiliryhmiin, joissa jaetaan tietoutta siileistä, kuten tietoa siitä, mitä ruokaa siileille kannattaa tarjota.

Heikkinen on tänä vuonna kantanut kaupasta jo 11 kuivanappulapussia. Hän arvioi, että vuodessa eläinten ruokintaan kuluu "useampi sata euroa".

Siilien ruokinta vaatii Heikkiseltä omistautumista. Vesiastioitakin siileille on viisi, joista Heikkinen vaihtaa päivittäin veden.

Liian pieni siili ei selviä talvesta

"Vettä aina tarjolla"

Muiden siileistä pitävien kanssa Heikkinen on huolissaan siilien tulevaisuudesta.

– Moni on kommentoinut sosiaalisessa mediassa siilikuvien alle, että siilejä ei enää näe pihoilla.

– Mediasta on saanut lukea tapauksista, joissa eläimiä on kiusattu, ja se on karmeaa. Kodeissa pitäisi opettaa, ettemme elä herroina tässä maailmassa vaan luonnon kanssa yhdessä. Pienempiä ja luontoa pitäisi oppia kunnioittamaan.