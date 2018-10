Metsäteollisuus paheksuu laajenevaa lakkoilua: "Ammattiliittojen toiminta on vastuutonta"

– Metsäteollisuus on täysin kiistan ulkopuolinen, mutta maksaa lakkojen laskut. Ammattiliittojen toiminta on vastuutonta, ja nyt on aika rajoittaa poliittisia lakkoja, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen toteaa tiedotteessa.