Mies syyttää TE-toimistoa joustamattomuudesta HS:n mielipidepalstalla – TE-toimisto: Totta kai lomaan on oikeus

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen kuitenkin kertoo, että kirjoittajan kanssa tilanne on selvitetty ja asiassa on löydetty yhteisymmärrys.

– Meillä kaikilla on elämässä tilanteita, jolloin ei pääse sovituilla ajoilla (tapaamisiin). Me aina joustamme ja haemme vaihtoehtoja, kun hyvissä ajoin meidän kanssamme keskustelee, Ukkonen sanoo.

Työttömälläkin on oikeus lomaan eikä sen vuoksi katkaista työttömän tukia, kunhan asiasta on asianmukaisella tavalla TE-toimistolle kerrottu. Toistuvasti loman tai jonkin muun syyn käyttäminen työvoimaviranomaisen kohtaamisen välttämiseksi ei kuitenkaan kannata.

– Se on hyvä sääntö, että jos tulee jokin este eikä pääse sovitulla ajalla, niin ottaa ennakkoon yhteyttä asiantuntijaan ja sovitellaan uusi parempi aika, Ukkonen sanoo.

"Ei niin lukkoon lyötyä, etteikö voisi sopia"

– Jos TE-palvelut joitain aikoja ehdottaa ja on pätevä syy aikaa vaihtaa, sille ei ole mitään estettä. Jos on vaikka sairastumistapaus tai muu tilanne tullut eteen, Palm sanoo.

Lähtökohtana on kuitenkin se, että työttömän on oltava työmarkkinoiden käytettävissä.

– Mutta ilman muuta, jos on matka ja majoitus jo varattuna, totta kai siihen on oikeus. Määräaikaishaastatteluihin tai muihin tapaamisiin ajat ovat aina uudelleen sovittavissa.

– Päätöksen yhteydessä on kerrottu, että muutosta tehtyyn päätökseen voi hakea sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta. Muutospäätöstä voi hakea esimerkiksi karenssia koskevista päätöksistä.

– Kaikissa asioissa on mahdollista toki keskustella myös alueella toimivan ELY-keskuksen kanssa, mutta sen jälkeen sitten on vielä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, se on oikea paikka. Mutta ensin tietenkin normaalin keskustelun kautta siellä omassa TE-toimistossa, Palm sanoo.