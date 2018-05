Mikä ihme on GDPR-asetus? Viisi asiaa, jotka sinun on pakko tietää uudesta laista

EU:n uuden tietosuoja-asetus GDPR:n tarkoitus on antaa kansalaisille vahvemmat oikeudet koskien näiden omia tietoja ja niiden käyttöä. Samalla se lisää organisaatioiden vastuuta henkilötietojen käsittelyssä.

– Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kansalaisten oikeuksia omiin tietoihinsa, toimistopäällikkö Henrika Räsänen tietosuojavaltuutetun toimistosta kertoo.

Hänen mukaansa kyse on digiyhteiskunnan perusoikeuksista ja -vapauksista, joita varten kansalaisille annetaan uusia oikeuksia vanhojen lisäksi.

1. Lupa suoramarkkinointiin kysyttävä



Tietosuoja-asetuksen myötä tietojen kerääjän tai niiden käsittelijän tulee selkeästi pyytää lupa tietojen keruuseen ja käyttöön. Esimerkiksi lupa suoramarkkinointia tai tietojen eteenpäin luovutusta varten on pyydettävä erikseen. Rekisterin pitäjien tai tietojen käsittelijöiden tulee myös informoida henkilöä tämän tietojen käytöstä.

2. Oikeus "tulla unohdetuksi" somessa

Samalla kansalaisille taataan pääsy itseään koskeviin tietoihin. Hän voi myös pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai jopa niiden poistoa. Näin ihmisellä on niin sanotusti ”oikeus tulla unohdetuksi” esimerkiksi sosiaalisen median palvelussa.

3. Mahdollisuus säädellä omia tietoja

New Digital Rights MOOC -projektin johtaja Raoul Plommer Open Knowledge Finlandista uskoo, että tarkemmat vaatimukset selkeistä ja yksityiskohtaisista luvista käyttää rekisterejä antavat ihmisille mahdollisuuden säädellä sitä, mitä tietoja hänestä rekistereihin tallennetaan, ja mihin näitä tietoja käytetään.

Osa asetuksessa tulevista oikeuksista on määritelty jo aiemmassa sääntelyssä. Uusi asetus määrittelee kuitenkin esimerkiksi aiempaa kovemmat sakot organisaatioille, jotka rikkovat määräyksiä.

Suomessa asetusta täydentävä kansallinen lainsäädäntö eli tietosuojalaki on vielä eduskunnan käsiteltävänä. Nykylaissa kansalaista oikeuksiensa kanssa auttaa tietosuojavaltuutetun toimisto.

4. Jopa mahdollisuus siirtää oma data sovelluksesta toiseen



– Firmalla on mahdollisuus luoda kilpailuetua datan hyvällä käytöllä, hän kuvailee.

5. Tarkista, missä on omia tietojasi



Useat eri palveluntarjoajat ovat reagoineet asetuksen voimaantuloon lähettämällä aiheesta kuluttajille viestejä ja pyyntöjä hyväksyä uudelleen rekistereidensä käyttöehdot. Tämä tarjoaa tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikkö Henrika Räsäsen mukaan mahdollisuuden tarkastella, mihin kaikkialle omia tietojaan on antanut.

– On hyvä tunnistaa, missä kaikissa paikoissa tai minkä tahojen hallussa on omaa itseä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä kyseisessä organisaatiossa. Tietoisuus mahdollistaa omien oikeuksien käyttämisen, hän sanoo, hän sanoo.