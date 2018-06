Mikä lääkkeeksi työvoimapulaan? "Sitä osaamista, jota yritykset haluaisivat ostaa, ei ole tarjolla"

Sipola kertoo, että tällä hetkellä työvoimapulasta kärsitään monilla aloilla. Hänen mukaansa esimerkiksi kordareille, koneistajille ja insinööreille olisi töitä tarjolla. Myös metallialalla sekä ravintola- ja matkailualalla on pulaa tekijöistä.

– Kaikki Suomen kahdeksantoista kauppakamaria kertovat työvoimapulasta alueillaan. Nyt on kyse hyvin monimuotoisesta työvoimapulasta. Kauppakamarien kyselyissä 30-40% alueesta riippuen kertoo, että työvoimapula on heille kasvun este, Sipola sanoo.

Kauppakamari haluaa joustavampaa koulutusta

Väestön ikääntyminen uhkaa

Reilun kymmenen vuoden aikana työikäisten määrä laskee 50 000 ja muiden kuin työikäisten määrä nousee 250 000:lla. Tämä on balanssi, joka ei ole hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta kovin toimiva, Sipola sanoo.

Sipola: Saatavuusharkinnan poistaminen toiminut Ruotsissa

Ruotsi on yksi harvoista EU-maista, joka on poistanut saatavuusharkinnan. Työministeri Jari Lindströmin mukaan saatavuusharkinnan poistaminen ei auttanut Ruotsissa työvoimapulaan vaan loi maahan halpatyömarkkinat. Sipolan mukaan Ruotsista on myös toisenlaisia kokemuksia.