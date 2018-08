Miksi ampiaiset pörräävät naamaa kohti ja onko niistä mitään hyötyä? 9 kysymystä ja vastausta pistiäisestä

1. Miksi ampiaisia on tänä vuonna niin paljon?



Joka toinen vuosi on runsas ampiaisvuosi ja tavallisesti keskimäärin ero huippuvuoden ja vähäisemmän vuoden välillä on parikymmenkertainen. Tänä vuonna ampiaisten määrää voi lisätä jonkin verran se, että alkukesä ja kevätkin olivat lämpimiä ja kuivia. Pesinnät ovat onnistuneet hyvin ja pesiä on sen vuoksi paljon maastossa. Ja tämä voi olla hieman runsaampi kuin normaali runsas vuosi.



Jos pesintä on onnistunut niin hyvin ja pesiä on oikein runsaasti, ero huippuvuoden ja vähäisemmän vuoden voi olla jopa kolmikymmenkertainen, mutta tällä hetkellä tarkasta määrästä ei ole tietoa. Ero on kuitenkin erittäin suuri viime vuoteen verrattuna.



2. Ovatko ampiaiset aggressiivisempia kuin tavallisesti?



Se on osittain harhaa ja osittain ei. Kun ampiaisia on paljon, ne tulevat useammin samalle apajalle vaikkapa ruokapöytään tai ravintolan terassille. Tähän aikaan kesästä ne tarvitsevat vielä paljon ravintoa pesässä kasvaville ampiaistoukilleen. Sen takia ne hyvin hanakasti etsivät ruokaa ja tulevat mielellään ihmisten ruokapöytiin. Kun ihmiset alkavat huitoa, se muuttuu herkästi aggressiiviseksi kohtaamiseksi.



3. Suututtaako huitominen ampiaiset?



Eivät ne välttämättä pistä huitomisen jälkeenkään, mutta todennäköisyys, että pistävät, on huitomisen jälkeen suurempi kuin silloin, jos ei huitoisi. Ampiainen kyllä puolustaa itseään ja omakseen kuvittelemaansa ravintokohdetta.



4. Miten pistoja pystyisi parhaiten välttämään?



Ehkä yleisimmin pisto tulee sillä tavalla, että ampiainen päätyy jonnekin vaatteen alle. Silloin se voi pistää, kun tuntee olonsa ahdistetuksi. Toinen yleinen tapaus on, että törmää vahingossa ampiaisen pesään tai aiheuttaa sinne jotain tärinää. Ampiaiselle tulee hälytys ja se lähtee puolustamaan pesäänsä. Myös huitominen voi lisätä riskiä. Jos ampiaista huitoo tai jopa yrittää läiskäyttää sen hengiltä, se hyvinkin saattaa pistää jopa siinä tilanteessa.



5. Milloin pisto on vaarallinen?



Allergiselle pisto on aina vaarallinen. Pisto on vaarallinen kenelle tahansa, jos se osuu henkitorven alueelle tai jos ampiainen joutuu suuhun tai lähelle nielua. Henkitorvi ja nielu ovat sellaista kudosta, joka reagoi hyvin voimakkaasti näihin myrkkyihin ja turpoaa. Ei kuitenkaan kannata alkaa ylireagoimaan tai pelkäämään ampiaisia. Kymmenen vuotta olen tutkinut ampiaisia eivätkä kertaakaan ole pistäneet.



6. Välillä tuntuu, että ampiaiset oikein tähtäävät naamaan ja suun alueelle. Pitääkö tämä paikkansa?



Ampiaiset ovat kiinnostuneita ruoasta ja juomasta, joka suuhun on äskettäin pistetty. Henki haisee ampiaisesta houkuttelevalta ja siksi ne tähtäävät sinne suun alueelle ja naamaa kohti. Silloin kannattaa pistää suu kiinni ja olla vähän aikaa hengittämättä. Varmuuden vuoksi voi ottaa muutaman metrin etäisyyden paikkaan, missä on istunut. Yleensä ampiaiset jää kyllä silloin pois.







7. Mehiläisten moni tietää pölyttävän, mutta onko ampiaisilla jokin tehtävä luonnossa?



On. Ampiaiset ovat ensisijaisesti petoja ja syövät kirvoja ja kasvien lehtiä syöviä hyönteisiä. Ihmisellekin on varsin usein hyötyä siitä, että ampiainen pyydystää tuhohyönteisiksi miellettyjä lehtien syöjiä. Ampiaiset myös pölyttävät jonkin verran. On joitakin kasveja, jotka ovat erityisesti ampiaisten pölyttämiä.



8. Ampiaisia ei siis kannattaisi tappaa?



Niitä ei kannata alkaa tuhoamaan, ellei se ole aivan välttämätöntä: jos perheenjäsen on allerginen ja pesä on terassilla, niin silloin voi ehkä ottaa tuholaistorjujaan yhteyttä.



9. Tuleeko ampiaisia vielä lisää?