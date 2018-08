Miksi poliisit poistivat pakkopalautusta vastustaneen Pennasen lentokoneesta? Finnair: "Nousun aikana on istuttava, määräyksestä ei voi joustaa"

– Kysyin lentoemännältä, että mistä on kysymys. Miehen pää oli painettu penkin alle ja hän vaikeroi. Emäntä sanoi, että tämä on kuulemma hänen oma valintansa, Pennanen kommentoi eilen MTV Uutisille.

"Lentokone ei ole oikea paikka mielenilmaukselle"

– Lennon kapteeni vastaa turvallisuudesta ja viime kädessä tekee kaikki päätökset. Turvallisuusmääräyksistä ei voi joustaa. Meidän kantamme on se, että lentokone ei ole oikea paikka mielenilmaisulle, vaikka ymmärrämmekin, että aihe herättää voimakkaita tunteita.

Göös selventää, että turvavöissä istuminen nousun aikana perustuu ilmailualan sääntöihin, joita Finnair on velvoitettu noudattamaan. Määräysten rikkomisesta voi saada myös sanktioita.

Finnair tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa

Finnair on saanut tapauksen jälkeen kritiikkiä myös siitä, että se ylipäätään osallistuu pakkokäännytyksiin ja palauttaa ihmisiä.

Osa kritisoivista ihmisistä on tuonut esiin sen, että esimerkiksi lentoyhtiö Virgin Airlines on julkisesti kertonut , että se ei toteuta enää maahanmuuttajien pakkokäännytyksiä.

Finnairin näkemys asiaan on, että se tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa.

– Toki me ymmärrämme, että palautuksiin liittyy monenlaisia kysymyksiä, mutta riskiarvion tekee aina viranomainen. Me teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa ja me luotamme viranomaisten arviointikykyyn, Göös selventää.