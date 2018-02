Miksi romani kiertää ja kerjää? 10 vuotta Mihaelan elämää seuranneelta muistutus: "Suomessa heitä on 600, Italiassa 70 000"

Kiertäminen on osa romaniperinnettä



Oksanen kertoo, että yksi syy sille, miksi romanikerjäläisiä päätyy Eurooppaan, on yhteisön perinteet. Kiertäminen on osa romaniperinnettä.

– Romanikerjäläisiä on Suomessa noin 600 ja heistä 200 yöpyy heille järjestetyssä majoituksessa. Italiassa heitä on arviolta 70 000 ja heistä suurin osa nukkuu ulkona.

Mihaelan tarinalla on onnellinen loppu



– Heistä on nyt tulleet maahanmuuttajia. Perheen mies on opiskellut ja hänestä tulee kiinteistönhoitaja, perheen ensimmäinen lapsi on aloittanut koulun. On todella harvinaista, että näin käy, mutta kyseinen perhe teki itse töitä sen eteen, että he pääsevät yhdenvertaisiksi.