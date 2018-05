Miljoonan euron Millennium-palkinto suomalaistohtorille – Tuomo Suntolan kehittämä teknologia löytyy älypuhelinten taustalta

Miljoonan euron Millennium-teknologiapalkinnon on saanut tekniikan tohtori Tuomo Suntola atomikerroskasvatuksen teknologian kehittämisestä.

Suntola on palkinnon ensimmäinen suomalainen voittaja, joka on myös tehnyt uransa Suomessa. Vuonna 2012 palkittu Linus Torvalds on tehnyt uransa Yhdysvalloissa.