Millainen mies on Sauli Niinistö? Traagisen menetyksen kokenut "puolivallaton leskimies" ja rahakirstun vartija pelastui tsunamista ja nousi kansansuosikiksi

Salossa vuonna 1948 syntynyt Sauli Väinämö Niinistö on yltänyt poliitikon urallaan monta kertaa korkealle, vaikka hän lähti valtakunnan politiikkaan suhteellisen myöhään, noin nelikymppisenä.

Ministeriuran jälkeen Niinistö siirtyi Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi. Vielä sen jälkeen hän palasi eduskuntaan. Hän sai vuoden 2007 vaaleissa 60 563 ääntä, mikä on edelleen eduskuntavaalien ennätys.

Koulutukseltaan Niinistö on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari ja sotilasarvoltaan kapteeni. Niinistö on kuvannut aatemaailmaansa sanalla porvari.

Tarkan markan mies



Niinistön kukkaro avautuu köyhille



Vaikka Niinistö on vartioinut rahakirstuja visusti työnsä puolesta, hän on hellittänyt oman kukkaronsa nyörejä useasti hyväntekeväisyyden nimissä.

Vuoden 2012 presidentinvaalien kampanjoinnin aikaan Heikki Hursti liittyi Niinistön tukijoihin ja kertoi arvostavansa Niinistön työtä syrjäytyneiden hyväksi. Niinistö itse on työskennellyt Hurstin avustusjärjestössä ja tukenut järjestön työtä kolumneistaan saamilla palkkioilla.

”Puolivallaton leskimies”



Vuonna 2000 silloinen valtiovarainministeri alkoi seurustella itseään parikymmentä vuotta nuoremman keskustalaisen ensimmäisen kauden kansanedustajan, Tanja Karpelan kanssa. He kihlautuivat loppuvuodesta 2003, mutta kihlaus purkautui seuraavana vuonna.

Niinistö ja Haukio odottavat nyt ensimmäistä yhteistä lastaan, jonka laskettu aika on ensi kuussa. Heillä on myös paljon julkisuutta saanut Lennu-koira.

Suvussa tuttuja nimiä politiikan ja talouden maailmasta



Niinistön vanhemmat ovat levikkipäällikkö Väinö Niinistö ja 4 vuotta sitten menehtynyt sairaanhoitajaäiti Hilkka Niinistö. Hänellä on kolme vanhempaa sisarusta: Kari Niinistö on kasvatustieteen emeritusprofessori, sisarista toinen toimii Kuntaliiton johdon sihteerinä ja kolmas on ravintolayrittäjä.