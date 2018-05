Millaiset uudet puhelimet kansanedustajat saavat ja paljonko ne maksavat? – Neljä kysymystä eduskunnan laitteiden uudistamisesta

Miksi kansanedustajien työvälineet uusitaan?

Eduskunnassa laitteet on Rauhion mukaan usein uusittu neljän vuoden välein, koska usein työasemille annetaan tuotetakuuta tämän ajan. Rauhion mukaan erityisesti kansanedustajien älypuhelimet ja tabletit ehtivät vanhentua neljän vuoden aikana.

– Näissä uudistamispaine on suuri, sillä niiden tietoturva vanhenee nopeasti, Rauhio selventää.

Millaiset laitteet kansanedustajat saavat ja mihin hintaan?

Rauhion mukaan laitteiden uusiminen on hankinta, joka kilpailutetaan. Koska kilpailutusta ei vielä ole tehty, ei pystytä kertomaan, millaiset laitteet kansanedustajat saavat. Rauhio kuitenkin kertoo, millaisilla laitteilla tällä hetkellä työskennellään.

– Meillä on tietokoneissa käytössä Dell-merkkinen kannettava tietokone. Älypuhelimia ja tabletteja on sekä Android- että iOs-käyttöjärjestelmällä. Android-puhelimissa on tällä hetkellä käytössä Samsung Galaxy 7, Rauhio kertoo.