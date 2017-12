Miltä kadonnut lapsi voisi näyttää vuosien jälkeen? Suomalainen Heidi rakentaa työkseen kadonneiden ja rikollisten kasvoja

Lapsi on kadonnut vuosia sitten eikä välttämättä näytä enää samalta kuin katoamishetkellä. Rikoksentekijä on karkuteillä, mutta silminnäkijät voivat kuvailla häntä. Muun muassa tällaisissa tilanteissa tarvitaan ihmistä, joka on opiskellut rikosteknistä taidetta, kuten suomalainen Heidi Kuivaniemi-Smith teki brittiyliopistossa.