Ministeri Annika Saarikko uskomushoitoja suitsivan lain viipymisestä: "On eri asia puhua homeopatiasta tai hopeavedestä"

Erilaisten vaihtoehto- eli uskomushoitojen suitsiminen on ollut vireillä jo kymmenen vuotta, mutta asia ei ole edennyt eduskunnan käsittelyyn. Nyt niin sanotun puoskarilain valmistelu on aloitettu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan yksi syy lain viivästymiseen on se, että sen vaikutusalue on laaja. Erilaisia uskomushoitoja on tarjolla melko harmittomista erittäin vaarallisiin hoitomuotoihin.