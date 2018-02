Ministeri Anu Vehviläinen ei hyväksy Paavo Väyrysen puheenjohtajapeliä: "Tämä saa nyt riittää ja tälle on laitettava piste!"

– Paavolla on kautta aikain ollut keskustassa myös laajaa kannatusta, mutta olen kuunnellut tarkalla korvalla aivan viime aikoina keskustan kenttää, että mitä siellä ajatellaan. Minulle on kyllä tullut sellainen käsitys, että ei keskustan kentälläkään hyvällä katsota sitä, että toisen puolueen jäsen ja perustaja ja pääministeriehdokas haluaa keskustan puheenjohtajaksi, arvioi Vehviläinen.

Sote- ja maakuntauudistus saatava valmiiksi



– Se on ihan äärimmäisen tärkeää. On ihan selvä asia, että kun me jouduimme valinnanvapauslain takia ottamaan valmisteluun vuoden jatkoajan, niin me olemme nyt sillä rajalla, että tämä täytyy saada tehtyä, kuvailee Vehviläinen.