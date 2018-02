Ministeri Lintilä kommentoi Patrian johtajien eroamista: "Uskottavuus kyseenalaistui"

-Kun on ajauduttu tilanteesen, jossa talon uskottavuus ja luottamus on kyseenalaistunut, niin kyseiset johtajat kantoivat omalta osaltaan vastuuta ja jättivät talon, Lintilä kommentoi MTV Uutisille.

-Talon sisällä on ohjeistus menettelytavoista. Ojeistusta pitää noudattaa pilkkua myöten. Ei ole olemassa mitään sellaista, jonka verukkeella ohjeistuksia voitaisiin ohittaa tai suhtautua niihin löyhemmin. Olemme erittäin herkällä toimialalla, joten silloin täytyy olla erittäin tarkkana näiden suhteen.

Lintilä toteaa, että Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalolla on hänen luottamuksensa.

Isotalo kertoo MTV Uutisille, että päivä on ollut raskas.

-Päätös on sellainen, mitä olen hallitukselle itse ehdottanut, että mikä olisi yhtiön parhaaksi.

-Mutta se on selvä, että olemme käynnistäneet korjaavia toimenpiteitä, että meidän prosessimme ovat hyvässä kunnossa ja ne on hyvin dokumentoitu. Toki aina voi parantaa ja sitä me teemme. Ennenkaikkea järjestämme tehostettua koulutusta, Isotalo toteaa.