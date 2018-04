Ministeri päiväkotien mielenilmauksesta: Hallitus ei kehitä varhaiskasvatusta ammattiliittojen pohjalta

Lain tavoitteena on se, että päiväkodit olisivat tulevaisuudessa entistäkin laadukkaampia. Lain tavoitteessa on myös se, että kun tänä päivänä meillä on yksi kolmesta päiväkodissa työskentelevästä aikuisesta korkeasti koulutettu, niin varhaiskasvatuksessa koulutustasoa nostetaan niin, että vuonna 2030 kaksi kolmasosaa päiväkodin aikuisista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon, kertoo Grahn-Laasonen.

Mutta mikä on se väärä tieto, mikä on liikkeellä?

Taustalla laissa on lähes kahden vuosikymmenen pitkä keskustelu siitä, minkälaisella henkilöstörakenteella ja osaamisella varhaiskasvatusta toteutetaan Suomessa. Tästä on kyllä todella pitkään käyty keskustelua ammattiliittojen välillä, mutta hallitus ei kehitä varhaiskasvatusta ammattiliittojen välisten keskinäisten keskustelujen pohjalta, vaan vahvasti lapsen etua ajatellen.

Varhaiskasvatuksessa on jo nyt ollut ongelmia saada rekrytoitua. Koulutusmäärät ovat olleet liian matalia tähän asti. Hallitus on panostanut tähän pariinkin otteeseen lisäämällä koulutusmääriä yliopistoissa. Lisäresurssia on varattu 28 miljoonaa euroa. Tätä koulutusmäärien lisäämistä on tarkoitus myöskin jatkaa.