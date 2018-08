Ministeri Saarikon kolumni: Kiitoksen sijaan auttajat saavat nyrkistä – väkivalta tai sen uhka ovat hoitajien arkea

Suomen Ensihoitajien liitto on myös selvittänyt asiaa. Tulos oli hätkähdyttävä: ensihoidossa työskentelevistä vastaajista yli 90 prosenttia oli kokenut työssään uhka- ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi.

Luku kertoo valitettavaa tarinaa siitä, että väkivalta tai sen uhka on läsnä lähes jokaisen ensihoitajan työssä.

Väkivallan uhka ei kuulu työhön

Jatkuva väkivallan uhka on kuormittavaa, eikä se kuulu sote-ammattilaisen työhön.

On väärin, että pelastamaan ja auttamaan tulleet henkilöt saavat kiitoksen sijaan nyrkistä. Työntekijöiden turvallisuudesta vastaa työnantaja.

Työturvallisuuslakia pitää noudattaa ja työpaikoille on saatava aikaan toimiva turvallisuuskulttuuri, jota kehitetään joka päivä yhdessä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa.

Riittävä perehdytys taattava

Riskiä ei pidä ottaa. On huolestuttavaa, että asiaa selvittäneen työturvallisuusraportin mukaan vain 10 prosenttia ensihoitajista koki, että he saavat riittävästi perehdytystä aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen. Tässä on selkeä kehityskohde.