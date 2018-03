Ministeri Terho: Britannian erosta vaje EU-budjettiin – Suomen maksuosuus on vaarassa kasvaa

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho kertoo Huomenta Suomessa, että EU-budjettiin jää selkeä vaje Britannian lähtiessä Euroopan unionista. Britannia on ollut EU:ssa merkittävä nettomaksaja, eli se on maksanut EU:hun enemmän rahaa kuin se on sieltä saanut.