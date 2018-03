Ministeriö perii puoli miljoonaa Avanti-orkesterilta, Suomen kärkisäveltäjät: Häpeällinen päätös, jossa kaikki häviävät

Me allekirjoittaneet haluamme tähdentää, että ministeriö olisi halutessaan voinut päättää toisin. Avanti! on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön valvovan silmän alla siitä lähtien kun VOS-järjestelmä perustettiin.

Orkesteri on säännöllisesti ja avoimesti toimittanut ministeriöön toimintakertomuksen ja tarkastetun tilinpäätöksen. Näihin dokumentteihin tutustuminen on nähtävästi ollut ministeriössä olematonta, sillä kahteenkymmeneen vuoteen orkesteri ei ole saanut ohjeistusta tai korjausehdotuksia. Avanti! on itse havainnut nyt esille nousseet epäkohdat ja ollut tunnollisesti yhteydessä ministeriöön.