Ministerit häipyivät, hallitus on ongelmissa – miten Brexit toteutetaan? Kansanedustaja: "Eihän tämä voi EU:n kannalta olla rusinoiden poimimista pullasta"

Viime päivinä Brexit-ministeri David Davis ja ulkoministeri Boris Johnson ovat kävelleet ulos hallituksesta.

Britannian on määrä erota EU:sta maaliskuussa 2019. Onko viimeisimpien käänteiden perusteella kuitenkin mahdollista, että eroa ei tulekaan?

– Kyllä se Brexit toteutuu, Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janica Ylikarjula paaluttaa.

– Nyt on vain kyse siitä, millainen Brexit tulee. Valitettavasti kaikki kärsivät, Britannia vielä enemmän kuin EU, Ylikarjula sanoo.

Kansanedustaja Pertti Salolainen (kok.) sanoo puolestaan kaiken olevan mahdollista.

– Me emme tiedä, mitä Theresa Mayn hallitukselle käy. Se on vakavassa kriisissä, Salolainen tiivistää.

Ylikarjula: Lisää myönnytyksiä on tulossa

Pääministeri May on ollut EU-eroon liittyen sovinnollisempi kuin nyt eronneet ministerit. Hän on nostanut esille vaihtoehtoa, jossa Iso-Britannia poistuisi EU-sääntelyn piiristä, mutta pysyisi sisämarkkinoilla.

– Minkä vuoksi Brexit tehdään, jos jäädään tulliliittoon ja sisämarkkinoille? Eihän tämä voi EU:n kannalta olla rusinoiden poimimista pullasta, Salolainen tylyttää.

Myöskään Ylikarjula ei usko, että EU hyväksyisi Mayn pehmeää vaihtoehtoa sellaisenaan.

Hän pitää kuitenkin positiivisena sitä, että Mayn hallituksen tekemän ehdotuksen myötä Britannialla ylipäätään on jonkinlainen kanta.

– Sitä on odotettu yli kaksi vuotta. Valitettavaa on se, että meillä on vain muutama kuukausi aikaa Britannian ja EU:n neuvotteluihin tästä asiasta, Ylikarjula huokaa.

Ylikarjula katsoo, että Brexit-äänestyksen ehdottomuudesta on otettu askelia taaksepäin.

– Jos Britannia haluaa sovun EU:n kanssa, lisää myönnytyksiä on tulossa. Nyt Britannia ei sitä tietenkään suoraan sano, kun neuvotteluja jatketaan, mutta se on tosiasia, että he joutuvat tekemään myönnytyksiä.

Pyyhkeitä konkretian puutteesta

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk totesi Johnsonin ja Davisin eron jälkeen, että poliitikkoja tulee ja menee, mutta heidän ihmisille aiheuttamansa ongelmat pysyvät.

Salolaisen mukaan Tuskilla on ”ihan oikeaa asiaa”.

– [David] Cameron tuli ja meni, ja ongelmat jäivät, Salolainen lisää.

Ylikarjula soimaa Brexitiä ajaneita poliitikkoja konkretian puutteesta.