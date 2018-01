Minne katosivat tiekarhut? Suomen ainoa karhujen valmistaja huolissaan: "Jos tehtaassa olisi renkaat, olisin vienyt sen Ruotsiin"

Kun märkää lunta on satanut ympäri maata, voi havaita muutoksen katukuvassa verrattuna menneisiin vuosikymmeniin. Ennen tällaisilla keleillä jäätä vuolivat tien pinnoista tiekarhut, mutta nykyisin näky on paljon harvinaisempi.

Tiekarhujen eli tiehöylien käyttö on vähentynyt huomattavasti teiden hoidossa ja jäätyneiden tienpintojen parantamisessa.

– Se on ihan selvä asia, sanoo Pohjoismaiden ainoan tiehöyliä valmistavan yrityksen Veekmasin toimitusjohtaja Esa Halttunen.

Halttunen on seurannut muutosta pitkän aikaa: hän oli tiehöyläurakoitsija jo vuonna 1974 ennen kuin perusti tiehöyliä valmistavan yrityksensä 1980-luvulla.

”Kuorma-auto helpompi työllistää ympäri vuoden”



ELY-keskus määrittelee yhä, millaisia töitä ja mitä laatutasoa urakoissa edellytetään, mutta ei sitä, millaista kalustoa urakoissa on käytettävä.

Lappalainen selittää, että syynä on kuorma-auton monikäyttöisyys.

– Tiekarhun käyttö kohdistuu talviaikaan ja vain muutamaan paikkaan, kyllähän se kuorma-auto on helpompi työllistää ympäri vuoden.

”Olisin vienyt tehtaan Ruotsiin, jos olisi pyörät alla”



Lappalainen myöntää, että esimerkiksi märän lumen sadettua tiekarhu on työkaluna verraton. Myös Halttunen on huolissaan teiden kunnosta ja siitä, ettei jälki ole alusterällä yhtä hyvää.

Halttunen on muutoksesta huolissaan.

– Tiehöylässä terä on etupuolella ja kuljettaja pystyy määräämään, mitä sillä tekee, kun alusterä menee tienpinnan mukaan auton alla. Tietenkin se on työkaluna muutenkin ihan erilainen, tiehöylän terä on esimerkiksi paljon painavampi.