Miran kotimatka sai erikoisen käänteen – liito-orava Lilo hyppäsi kengälle eikä lähtenyt pois: Mitä tehdä, jos löytää liito-oravan?

Mitä tehdä, jos löytää liito-oravan?

Liito-orava näytti Rourun mukaan terveeltä ja hän päätteli, että emo on lähellä. Silti Rouru kävi mielessään paikkoja, joihin hän voisi soittaa apua pyytääkseen.

– Jos on mahdollista, että emo on jossain lähellä, voi poikasen jättää rauhaan. Autotielle eksyneen poikasen voi puolestaan nostaa pois tieltä vaikkapa pusikkoon.

Ihanteellisinta Aallon mukaan olisi, jos voisi palata löytöpaikalle esimerkiksi puoli tuntia myöhemmin. Jos poikanen vielä silloin on paikalla, on hyvä ottaa yhteyttä Ely-keskukseen.

– Tosi vaikeaahan se on tietää, onko poikanen orpo vai vain hetkellisesti eksynyt emostaan. Yleisin virhe on ottaa sellainen poikanen hoitoon, jolla vielä on emo.