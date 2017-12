Missä on tamperelainen Jani? Ollut kateissa lauantaista lähtien

Poliisi kaipaa yleisöltä havaintoja Vikstedtistä. Vikstedt on 188 senttiä pitkä, hänellä on tummat lyhyet hiukset ja hän on tanakka. Viksteditllä on mahdollisesti päällään oranssi pusakkamallinen toppatakki, farkut ja valkoiset tennistossut.