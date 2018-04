Mistä Jungnerin poliittisessa liikkeessä on kyse? Pöllöraadin spekulaatio: "Alustapohjainen startup, jossa keskustellaan ja tuodaan ratkaisuja"

Jungner ei vielä toistaiseksi ole suostunut paljastamaan, millaisesta hankkeesta on kyse. Eeva Lehtimäki spekuloi Jungnerin suunnitelmia:

– Tunnen Mikaelin pitkältä ajalta ja luen rivien välistä, että kyseessä on jotain startupia, mahdollisesti alustapohjaista. Siihen kutsutaan ihmisiä tekemään, keskustelemaan ja tuomaan ratkaisuehdotuksia.

– Julkisuudessa esiin nostetut henkilöt ovat kaikki käyneet perinteisen politiikkapolun ja Mikael varmaan vielä kovemman kautta SDP:n puoluesihteerinä muutosvastarintaa murtamassa. Tämä on jotain uutta, en minäkään usko, että puoluetta, Lehtimäki analysoi Jungneria tiiviisti.

Jungner: Systeemissä on vika, ei ihmisissä

– Kaikki aistivat, että tässä ajassa joku ei toimi. Miksi ja mikä ei toimi, siitä on epäselvyyttä. Mikä on se tapa, jolla tämä suomalainen yhteiskunta menee eteenpäin eikä taaksepäin demokratiamielessä. Tästä on oikeastaan kysymys.