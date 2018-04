Miten meitä yritetään narrata tänään? Uutispiloissa esiintyvät Iivo-nukke ja Linnan juhlien hävikkilikööri

Lelu-Iivo kauppoihin

Iivo-nukella on liikkuvat kädet, jalat ja pää. Niveliä on sen verran, että nukke voi hiihtää niin perinteisellä kuin luistelutyylilläkin.

Idean taustalla on lehden mukaan kotimainen lelumaahantuoja APR-Toys . ​​​​​​​

Kaupunginjohtajasta elokuvatähti



Joensuun kaupunki kertoo aprillipäivänä julkaisuvapaassa tiedotteessaan, että kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on saanut roolin elokuvaohjaaja Markku Pölösen tulevassa elokuvassa.

Hävikkilikööriä Linnan juhlissa

From Waste to Taste -yhdistyksen mukaan helsinkiläinen hävikkiruokaravintola Loop on valittu toimittamaan tarjoilut Presidentinlinnan seuraaviin itsenäisyyspäiväjuhliin.