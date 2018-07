Miten terveydenhoitojärjestelmän laatua voi mitata – ja onko Suomi hyvä vai huono?

Suomi oli laadussa ja saatavuudessa jaetulla ensimmäisellä sijalla Islannin, Norjan, Alankomaiden, Luxemburgin, Sveitsin ja Australian kanssa. Mukana on sekä julkinen että yksityinen puoli. Suomi ei ole muita parempi, mutta kärkijoukossa. Laatu ja saatavuus katsotaan sitä paremmiksi, mitä vähemmän ihmiset kuolevat tauteihin, jotka terveydenhuolto olisi voinut estää. Verraten huonommin menee esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien ja ihosyöpien suhteen.

Terveydenhuollon laadussa, oikeudenmukaisuudessa ja kattavuudessa Suomi oli puolestaan jaetulla ensimmäisellä sijalla Islannin ja Sveitsin kanssa. Tässä on huomioitu terveydenhuollon estettävissä olevan tautikuolleisuuden lisäksi neuvoloiden ja ehkäisyneuvonnan saatavuus, rokotekattavuus ja hoitojen aiheuttamat kuolemat.

Terveydenhuoltojärjestelmän vaikutusta on selvitetty minimoimalla kymmenien riskitekijöiden, kuten ilmansaasteiden ja tupakan vaikutus. Jos jossain esimerkiksi poltetaan muita enemmän, osan kuolleisuudesta lasketaan johtuvan tupakasta, ei terveydenhoitojärjestelmän puutteista.

Tutkimukset on tehnyt Global Burden of Disease -ryhmä.

Miten Suomi pärjää muissa tutkimuksissa?

Suomen terveydenhoitojärjestelmä on maailman kärkikastia, mutta on usein lähellä muita rikkaita länsimaita.

Erikoissairaanhoito toimii, ongelmat ovat perusterveydenhoidossa. Tasa-arvossa Suomi on OECD-maiden häntäjoukossa – työterveyteen ja julkiseen hoitoon pääsyssä on iso ero. THL:n tutkimusprofessori Unto Häkkinen mainitsee syövänhoidon, jossa Suomi pärjää hyvin, ja sydäninfarktin hoidon, jossa menee Ruotsia ja Norjaa huonommin.