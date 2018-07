Miten vapaus ja välittäminen näkyvät politiikassa? KD ja RKP nousevat lavalle puhumaan arvoista

Kokoomuksen arvo on reiluus, josta puheenjohtaja Orpo puhui laajemmin eilen.

Henriksson kertoi RKP:n arvoksi vapauden. Hänen mukaansa se on kaikkein tärkein arvo.

– On hienoa, että olemme Suomessa, vapaassa maassa, mikä ei ollut 100 vuotta sitten itsestään selvyys. Sen eteen on tehty paljon uhrauksia. Vapaus on erittäin tärkeä perusarvo, sillä se antaa meille vapauden päättää elämästämme.