Mitro Repo myönsi puhutelleensa tyttöjä neitsykäisiksi hautajaisissa: "Se tarkoittaa kaunista, edustavaa naista"

– Hän myöhästeli toimituksista, ei sitoutunut työtehtäviinsä riittävästi ja lyhensi toimituksia vastoin kirkon toimintamalleja. Muun muassa kanttorit eivät ole pystyneet pysymään perässä, ja se on aiheuttanut hämmennystä kanttoreissa ja seurakuntalaisissa, Havia sanoi.

"Siitä ei voi loukkaantua"

– Kun tähän lisätään avoimet flirttailut vainajan tyttärelle, kasassa on täysi farssi, Havia sanoi.

– Toivottiin, että karjalan kieli olisi vahvasti tilaisuudessa läsnä. Neitsykäinen tarkoittaa kaunista, edustavaa naista, eikä siinä ole mitään kaksimielistä. Se on korkealaatuinen sana. Kyse oli väärinkäsityksestä, Repo sanoi.

Toinen samassa tilaisuudessa erästä osallistujaa närkästyttänyt asia oli Havian mukaan se, kun Repo oli sanonut, että ryssä on ryssä vaikka voissa paistaisi, mutta maatuskat ovat kauniita.

Mahdotonta saada töitä

Irtisanomisen jälkeen Repo on ollut työttömänä.

– Minun julkisen kuvan tahraaminen on ollut niin totaalista, että minun on täysin mahdotonta saada töitä. Ei vain minun elämäntyötäni ole nollattu, vaan olen menettänyt myös mahdollisuudet tehdä muuta työtä, luennointikutsut loppuivat välittömästi. Tietysti tämä on ottanut koville myös henkisesti, Repo kertoi.