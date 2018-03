Mitro Repo vaatii seurakunnalta jättikorvauksia: "Tämä on törkeä irtisanominen" – elämäntyö pappina tuhottiin

– Katson, että tämä on aika törkeä irtisanominen. Siitä on koitunut taloudellista ja henkistä kärsimystä, Repo sanoi lyhyesti ennen oikeuden istuntoa.

– Minä näen, että perisuomalainen kateus on tässä yhtenä pontimena. Mitro Repo on ollut suosittu seurakunnassa ja hän sai suuren äänimäärän europarlamenttivaaleissa. Se on herättänyt kateutta seurakunnassa, Revon asianajaja Matti Penttinen sanoi oikeudessa.