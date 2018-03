Mökkikausi alkaa, myyräkuume uhkaa – yleiseen tautiin voi jopa kuolla

Tosin suurin osa myyräkuumetapauksista ei tule koskaan tilastoihin, koska tauti sairastetaan lievänä flunssana ja se paranee levon avulla kotona. Yleensä taudin itämisaika on 2-6 viikkoa.

Flunssan lisäksi oireita ovat erilaiset säryt, uneliaisuus ja pahoinvointi. Noin kolmasosalla myyräkuumeen saaneista on ongelmia näön tarkentamisessa kohteeseen. Vakavasti sairastuneet tarvitsevat sairaalahoitoa.

Mökkisiivous merkittävä syy sairastumiseen



Mökkikauden alkaessa Suomessa on myyräkuumepiikki. Kuume saadaan yleensä mökkisiivouksen yhteydessä. Maaseudun pysyville asukkaille myyräkuume tulee yleisemmin syksyllä tai talvella, kun metsämyyrä hakeutuu lämmintä etsiessään ihmisasumuksiin.

Mökeillä vääränlainen kevätsiivous on yksi merkittävä syy saada myyräkuume. Kirjassa Myyrän salainen elämä Hannu Ylönen neuvoo, että kesämökkiä ei kannata siivota pölyä ilmaan nostattavalla luudalla tai edes pölynimurilla, koska silloin tartunta on helppo saada.

Mökki pitäisi siivota märillä rievuilla ja riittävästi pölyä sitovaa vettä käyttäen. Helppo tapa suojautua sairastuttavalta pölyltä on hankkia siivouksen ajaksi hengitysmaski.

Myyräkuume tarttuu pääasiassa hengittämällä pölyä, jossa on metsämyyrän saastuttamaa virtsaa. Metsämyyrä on punaruskea, hiirtä muistuttava nisäkäs ja myyräkuumeen voi saada vain sen saastuttamasta pölystä tai maaperästä. Tummempi peltomyyrä tai hiiret eivät aiheuta myyräkuumetta.

Sadoilla tuhansilla ollut myyräkuume



Myyräkuume on erityisesti miesten tauti, sillä kaksi kolmasosaa sairastuneista on miehiä. Miehet puuhastelevat naisia enemmän liitereissä ja varastotiloissa, joihin myös myyrien on helpompi tulla.