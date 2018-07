Monet yritykset ovat reagoineet muovituoteongelmaan – painetta vaihtoehtoihin tuo myös asiakkaiden palaute

1. Tarkkaile tapojasi. Mikä tuottaa sinun elämässäsi eniten muoviroskaa? Jos huomaat heittäväsi take-away kahvikuppeja pois päivittäin tai juovasi aina smoothien muovipillillä, etsi näille korvaava kestoratkaisu, kuten Keep Cup tai lasipilli. Lähes kaikkeen löytyy muoviton ja pitkäkestoinen ratkaisu.

Asiaan tartuttu Suomessakin

Ehdotus on herättänyt jo keskustelua monissa yrityksissä. Ruotsalainen huonekalujätti Ikea on jopa ryhtynyt konkreettisiin toimiin. SVT kirjoitti aiheesta 9. kesäkuuta kertoen, että Ikea on lupautunut luopumaan fossiilisista raaka-aineista tehtyjen kertakäyttöisten muovituotteiden valmistamisesta ja myynnistä vuoteen 2020 mennessä. Suomessa asiasta uutisoi Yle.