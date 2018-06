MT: Puolustusministeri Niinistö vaatii armeijaan lisää työntekijöitä – "Jaksamisen ongelmat alkavat tulla esille"

– Suurin tarve on ilmavoimissa, 51 tehtävän verran. Maavoimissa vajausta on 30, merivoimissa kymmenen ja logistiikkapuolella yhdeksän.

"Enemmän vahdittavaa kuin ennen"

Niinistö aikoo esittää lisäystä loppukesän budjettiriihessä. Joukko-osastoja kiertäessään puolustusministeri on kokenut työssä jaksamisen ongelmaksi.

– Liikenne merellä ja ilmassa on lisääntynyt, vahdittavaa on enemmän kuin ennen. Nuorille perheettömille on ihan hienoa saada tehdä ylitöitä, mutta vanhemmat perheelliset uupuvat.