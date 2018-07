MTK:n Marttila vaatii elintarvikevaltuutettua ratkomaan riidat: "Kun muskeleita on, niitä raa'asti käytetään"

Elintarvikevaltuutettu on yksi konkreettinen asia uudessa elintarvikemarkkinalaissa, joka on hallituksen ja eduskunnan käsittelyssä.

Isot kauppaketjut havahtuvat

Maataloustuottajat ovat jo pitkään tuskailleet jäävänsä jalkoihin neuvotteluissa kaupan jättien kanssa. Suomessa ruokakauppa on kahden kauppa: S- ja K-ryhmillä on yhteensä yli 81 prosenttia markkinoista. Kolmantena on Lidl reilun yhdeksän prosentin markkinaosuudella.