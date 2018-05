MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilalta tiukat terveiset sinisille ja Sipilälle: "EU-politiikka on kuin pärekattoa helteellä kulottaisi"

Marttila pitää Sipilän hallituksen kannanottoja EU-budjetista ristiriitaisina. Eurooppaministeri Sampo Terho (sin.) on vaatinut tiukka kulukuria EU:n budjettiin ja Marttila pelkää tämän hankaloittavan Suomen neuvotteluasemia.

– Jos samaan aikaan viestitään, että emme halua maksaa yhtään enempää, niin loppulasku maataloudelle on kohtuuton. Pitää muistaa, että Eurooppa-politiikka on herkkää hommaa. Se on kuin pärekattoa helteellä kulottaisi, Marttila sanoo MTV:n Uutisextrassa.