MTV Kainuussa: Raskas lumi hämmästyttää – "Ei ole minun aikana ollut tämmöstä ja minä olen sentään ollut tässä 80 vuotta"

– Tämä on nyt pisin jakso sähköttä, oikeastaan kaksi päivää. Välillä on sähkö pari tuntia ja sitten taas loppuu, äimistelee Paltamon Vaarankylällä asuva Eija Moilanen.

Lapsuuden maisemissaan asuva Moilanen on varma, että jokin muutos on nyt tapahtumassa.

Aggregaatit käyvät kaupaksi



Eija Moilanen on pohtinut aggrekaatin hankintaa, sillä sähkökatkojen vuoksi pakasteet alkavat huolettaa. Muutoin hänen kotinsa on hyvin varusteltu.

Moilasella on hyvä varustus poikkeusoloja varten. Puu-uuni, puuhella, oma kellari ja oma kaivo.

– Minulla ei ole hätää, mutta tämä ei ole naurun asia, kun ajatellaan ikäihmisiä. Naapurissakin on hoidettava mies kotona, että varmasti on vaikeuksia. En ole varma onko hänet viety kirkonkylälle turvaan.

Moilasen jääkaappi on nyt ulkona portailla. Mielessä on myös aggregaatin hankinta. Halvimmillaan niitä on myyty Kajaanissa viime päivinä 400 eurolla.