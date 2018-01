MTV-kysely: Antti Rinteelle viime vuotta huonommat arviot piiripäättäjiltä – "Puolue voisi olla joissakin asioissa räyhäkämpikin"

2 min

Kevennys 2.1.2018

7-vuotias suomenhevonen kansainvälisiin kilpailuihin

Rohkelikon Into on 7-vuotias suomenhevonen, joka lähti tänään Karjalohjalta esteratsastuskilpailuihin Espanjaan ja Portugaliin. Vaikka suomenhevonen täytti juuri rotuna 110 vuotta, niin sporttinen Into on todellinen edelläkävijä, koska sillä on ensimmäisenä suomenhevosena kansainvälisiin kilpailuihin vaadittava fei-passi.