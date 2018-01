MTV-kysely: Kaksi erottuu joukosta – näitä ehdokkaita suomalaiset eivät äänestäisi missään tapauksessa presidentinvaaleissa

Niinistön etumatkaa ja laajaa suosiota kuvaa se, että 71 prosenttia MTV:n vaalikyselyyn vastanneista voisi ajatella äänestävänsä nykyistä istuvaa presidenttiä. Toiselle paikalle yltävällä Pekka Haavistolla vastaava lukema on 32, eli lähes joka kolmas kokee voivansa äänestää Haavistoa. Ero Niinistöön on huomattava.

Seuraavilla eli Laura Huhtasaarella, Matti Vanhasella ja Paavo Väyrysellä potentiaalinen kannatus on 14, 13 ja 12 prosenttia. SDP:n ja Vasemmistoliiton ehdokkaita (Tuula Haatainen ja Merja Kyllönen) kertoo voivansa äänestää joka kymmenes, RKP:n Nils Torvaldsia vain seitsemän prosenttia.

Inhokit erottuvat selkeästi

– Se on usein sellaisten ehdokkaiden ongelma, joilla on kovin voimakkaita mielipiteitä ja ehkä kärkäs tyyli esiintyä. He voivat koota jonkun verran kannattajia, mutta myös vastustajia, arvioi MTV:n vaaliasiantuntija ja Åbo Akademin professori Kimmo Grönlund.