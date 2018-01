MTV-kysely: Nämä ominaisuudet suomalaiset edellyttävät presidentiltä – "Ennemminkin sovittelija kuin diktaattori"

MTV Uutisten kysely kartoitti, mitkä 31:stä osaamista tai persoonaa kuvaavasta ominaisuudesta presidentillä tulisi olla. Ominaisuuksiksi on valittu sellaiset, joita tyypillisesti käytetään vastaavissa selvityksissä. Näistä suomalaiset ovat voineet valita ne ominaisuudet, joita he presidentiltä vaativat ja kuinka ehdolla olevat täyttävät nämä odotukset.

Sauli Niinistö



– Tässä korostuu se, mitä vastaajat ajattelevat kyseisistä ehdokkaista. Siksi ei ole lainkaan yllättävää, että Sauli Niinistö saa näillä adjektiiveilla mitattuna kansalaisilta parhaat arvosanat, hän on ylivoimaisesti asiallisin, pätevin ja luotettavin presidenttiehdokas.

Grönlund painottaa, että kyselyn perusteella on vaikea päätellä syy-seuraussuhdetta.

– Onko esimerkiksi päätetty äänestää Niinistöä niin, että häneen on alettu sen jälkeen liittää näitä ominaisuuksia vain onko niin, että aluksi hänessä on havaittu nämä ominaisuudet, ja siksi päätetty äänestää häntä. Todellisuudessa kyse on jonkinlaisesta yhdistelmästä molempia.