MTV:n erikoishaastattelussa Bodomista ja Aarniosta tunnettu asianajaja: "Välillä jutut menevät ihon alle, kun näkee pahuutta ja mitä teot aiheuttavat uhrille"

Vuonna 1989 Leppiniemi meni töihin asianajotoimistoon ja jäi sille tielle. Hän on ollut vuodesta 1990 asti töissä asianajotoimisto Susiluodossa Helsingissä. Hän on myös toimiston osakas.

Leppiniemi on toiminut myös Asianajajaliiton puheenjohtajana ja hallituksessa.

– Olen aina halunnut hoitaa nimenomaan oikeudenkäyntejä. Se on minun juttuni. Siinä pääsee olemaan hetkessä kiinni ja reagoimaan välillä nopeastikin.

Kassalla kysellään kuulumisia

Leppiniemi on yksi Suomen tunnetuimmista asianajajista. Hänen kasvonsa ovat monelle niin tutut televisiosta ja lehtien palstoilta, että hänet tunnistetaan joka puolella.

Pitkän uran aikana Leppiniemi on saanut vain muutamia ikäviä viestejä ja yhteydenottoja. Kasvokkain hän ei ole joutunut ikäviin välikohtauksiin.

– Itse asiassa päinvastoin. Kaupan tiskillä on saatettu kysellä, miten jaksan, kun on iso oikeudenkäynti meneillään.

Vuosia Aarnion avustajana

Leppiniemi on tullut tunnetuksi erityisesti Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion avustamisesta.

– Tunsimme Aarnion kanssa entuudestaan, koska olen hoitanut huumejuttuja, joissa hän on ollut tutkinnanjohtajana, Leppiniemi kertoo.

Aarnion ja Leppiniemen yhteistyö on tällä erää jatkunut kohta viisi vuotta eikä loppua näy. Helsingin hovioikeus antaa Aarniolle tuomionsa huumejutussa ensi vuoden puolella.

Riitta Leppiniemi on jo vuosia avustanut Jari Aarniota.

– Hyviä ja huonoja päiviä on nähty puolin ja toisin, mutta tulemme Aarnion kanssa hyvin toimeen, Leppiniemi kertoo.

Julkista työtä

Aarnio pidätettiin rikosepäilyn vuoksi, mutta häntä ei vaadittu vangittavaksi, joten hän on nyt vapaana. Tutkinta jatkuu edelleen.

Leppiniemi on hoitanut ennen Aarnion tapausta muitakin julkisuutta kiinnostavia juttuja, mutta medianäkyvyys on jälleen yllättänyt hänet.

– Asianajajan työ olisi helpompaa, jos media ei seuraisi oikeudenkäyntejä hetki hetkeltä. Se on ollut yllätys, miten julkista oma työ salissa on ollut. Kaikki sanomiseni saattavat päätyä julki ja hiljaisempina uutispäivinä voidaan twiitata siitä, miten olen pukeutunut.

Jutut hoidettava kunnolla

– Olen joka kerta innostunut ja kiitollinen, kun joku ihminen haluaa antaa juttunsa minun hoidettavaksi. Se on uskomaton asia yhä edelleenkin.

Toisinaan on tapauksia, joissa asianajaja ei halua ottaa juttua hoidettavakseen. Syynä voi olla vaikkapa odotettavissa oleva suuri julkisuus, syytetyn henkilöllisyys tai oma moraalikäsitys, joka estää jutun ajamista. Kieltäytymisen syytä asianajajan ei tarvitse kertoa.

– Tiedän, että on esimerkiksi naisasianajajia, jotka eivät hoida seksuaalirikosjuttuja epäiltyjen puolesta tai naisiin kohdistuvia väkivaltajuttuja, Leppiniemi kertoo.

Omasta hyvinvoinnista huolehdittava

Leppiniemi kertoo silti jaksavansa hyvin. Hän on 30 vuoden jälkeenkin edelleen erittäin innostunut työstään.

– Ne ovat rankkoja prosesseja kaikille osapuolille, kun jutut venyvät näin pitkiksi. Materiaalia on aivan valtavasti. Onneksi minulla on aika hyvä muisti, se auttaa tässä ammatissa.

– Saan onneksi aika hyvin ajatukset muualle ja itseni irti jutuista. Ei se aina onnistu ja jotkut jutut menevät ihon alle, mutta omasta hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

– Se on paras tapa päästä irti työkuvioista. Välillä töissä on väsyneempiä kausia ja väsymyksestä johtuva ärtymys saattaa näkyä salissakin.

Asiakas ei ole kaveri

Leppiniemen mukaan asianajajan on tärkeää pitää kirkkaana mielessä se perusperiaate, että hän avustaa asiakasta.

– Joissakin jutuissa se on vaikeaa, mutta pitää muistaa, että emme ole päämiestemme kavereita, vaan hoidamme vain työmme.

Leppiniemi muistaa uraltaan tapauksen, jossa hänelle tuli olo, että on väärin, jos päämies tuomitaan jutussa.

Yhteydenpito asiakkaan ja asianajajan välillä päättyy, kun juttu on käsitelty.

– Voihan siinä jotain pienimuotoista viestittelyä olla hetken aikaa, mutta sitten yhteydenpito päättyy. Aika moni asiakas on sanonutkin, että kanssani oli kiva olla tekemisissä, mutta toivottavasti emme tapaa enää näissä merkeissä, Leppiniemi naurahtaa.

– Kun ihminen on vangittu, avustajan on pakkokin olla tekemisissä perheen kanssa.

Rikosjutuissa päämies on kriisissä



Asianajaja oppii oikeusprosessin aikana tuntemaan päämiehensä hyvin. Asiakkaan on avattava kaikki tapaukseen liittyvä asianajajalle. Välillä keskustelut ovat hyvinkin rankkoja.

– Rikosjutuissa päämies on aina kriisissä, oli hän sitten epäilty tai uhri. Useimmiten tilanne on niin kamala hänelle, että hän toivoo empaattisuutta asianajajalta.

– Itse ajattelen, että jokaista päämiestä kohtaan on oltava empaattinen ja heille on annettava pieni, inhimillinen pala myös itsestään.

Leppiniemi on uransa aikana hoitanut paljon seksuaalirikosjuttuja, erityisesti uhrien avustajana.

– Meidän pitää yrittää auttaa ja neuvoa heitä eteenpäin. Juttu on pakko käydä läpi uhrin kanssa, vaikka tapaukset ovat rankkoja. Asianajaja on monesti hyvin lähellä asiakasta.

Vaikeista asioista on puhuttava

Välillä Leppiniemi on hoitanut rikosjuttuja, joissa hän on kokenut tarvitsevansa itsekin keskusteluapua.

– Esimerkiksi tapaukset, joissa isä tai joku läheinen on käyttänyt pitkään seksuaalisesti hyväkseen lasta, vaikuttavat väkisin myös minuun. Ne ovat salaisia juttuja, mutta onneksi voimme käydä niitä asianajotoimistossa sisäisesti läpi.

– Joskus mietin niitä asianajajia, joilla on yhden hengen toimisto, että kenen kanssa he pystyvät puhumaan. Pakkohan niistä olisi jollekin puhua, kun näkee pahuutta ja sen mitä teot ovat aiheuttaneet uhrille.

Leppiniemen mukaan Suomessa asianajajilla on keskenään hyvät välit.

Bodomin aikaan tuli kirjeitä

– Sain kymmeniä käsinkirjoitettuja kirjeitä. Ne ihmiset olivat varmasti sen ikäisiä, että he eivät käyttäneet sähköpostia. Viestit olivat Gustafssonia puolustavia ja kirjoittajilla oli ihan hyviä perusteluja mielipiteidensä tueksi.

Liian pitkiä työpäiviä

Leppiniemen mukaan parasta asianajajan työssä on itsenäisyys.

– Jutut on hoidettava parhaan kykynsä mukaan ja noudattamalla Suomen lakeja ja hyvää asianajajatapaa. Tärkeintä on, että itselläni on tunne, että olen tehnyt kaiken voitavani.