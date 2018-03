MTV:n kysely: Keskustan piiripäättäjät eivät halua Väyrystä puheenjohtajakisaan – ”Juna on jo mennyt”

Kansalaispuolueen perustanut Väyrynen on ilmoittanut haastavansa keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kesän puoluekokouksessa, mutta puoluejohdossa on etsitty keinoja estää Väyrysen ehdokkuus.

– Paavo Väyrysen juna on mennyt jo. Hän on pyrkinyt 20 vuotta takaisin keskustan johtoon ja se aika on jo mennyt, sanoo Heli Viiri Keskustan Pohjois-Karjalan piiristä.