MTV:n kysely: Kokoomuksen Häkkänen supersuosittu, keskustan puoluesihteeri taas syntipukkina

80 prosenttia kokoomuksen piiripäättäjistä on sitä mieltä, että Antti Häkkänen on onnistunut oikeusministerinä erittäin hyvin. Joulukuun kyselyssä vastaava prosentti oli 61.

Häkkänen on piiripäättäjien mukaan onnistunut paremmin tehtävässään kuin kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo. 55 prosenttia vastanneista kokoomuslaisista on sitä mieltä, että Orpo on onnistunut erittäin hyvin sekä puheenjohtajana että valtiovarainministerinä. Vajaan 40 prosentin mielestä Orpo on onnistunut hyvin.