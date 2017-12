MTV:n kysely: Kokoomusministereille huimat arvosanat kenttäväeltä, keskustassa puoluesihteeri syntipukkina

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä: Olisi liioittelua väittää, että Sipilä on menettänyt piiripäättäjien tuen puheenjohtajana. Mutta rapautumista on vuodessa tapahtunut, sillä aika moni on pudottanut arvosanansa erittäin hyvästä ”vain” hyväksi.