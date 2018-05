MTV:n Pöllöraati: Kojamon pörssilistaus nostaa vuokria ja Sotkamo voittaa taas pesäpallossa

– Väki pakkautuu kaupunkeihin, kasvukeskuksiin, joissa Kojamon vuokra-asunnot ovat. yhtiö on kyllä kiinni siinä trendissä, miten ihmiset käyttäytyvät ja miten asuminen muuttuu. Pystyykö tällainen pörssiyhtiö tarjoamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, se on paremman debatin paikka, sanoo Talouselämän päätoimittaja Emilia Kullas.

Kärjen mukaan vuokrien noususta ei voi syyttää ainoastaan yrityksiä. Asuntopolitiikka on hänen mukaansa sen verran pielessä, että asunnot ovat kalliita.

Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen sanoo, että ay-liikkeellä on oikeus olla omistajaportaassa ja hänen mukaansa on hyvä, että ay-liike on ottamassa oppia.